Men tilrår å halde fram med oppdragsavtalar

Nyhende

Tilrådingane, som lokalpolitikarane i Herøy får til handsaming no, kjem då det over tid har vore krevjande å rekruttere støttekontaktar i kommunen. I lys av dette, har administrasjonen fått i oppdrag å vurdere alternativ til oppdragsavtale og tiltak for å løyse utfordringa med rekruttering. Gitt at Herøy kommune går over frå oppdragsavtalar til arbeidsavtalar, vil ein slik overgang medføre at kommunen får arbeidsgjevaransvar for kring 95 medarbeidarar på deltid.