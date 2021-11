Klaga på gebyrkrav og fekk medhald

Nyhende

3. februar i år grunnstøytte Petersen med sjarken Nærøybuen og slo hol i baugen på båten. Eit halvt år seinare fekk han eit gebyrkrav frå Sjøfartsdirektoratet for brot på reglane for navigering. Gebyret var grunngjeve med at Petersen som førar var uoppmerksam då grunnstøytinga skjedde.