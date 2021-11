Ambulant seksjon kommenterer

Nyhende

Direktør Bakke og avdelingssjef Eirik Molvær meiner at det var god involvering av kommunen då dei vart teke med rett før ferien og rett etter ferien. Problemet med prosessar som vert køyrd midt i hovudferien er at ein ikkje får god medverknad verken i eigen organisasjon eller opp mot samhandlingspartane slik som kommunane her var. Dette vart peika på av arbeidsgruppa som vart oppnemnd i samband med forslag om samlokalisering.

Direktør og avd.sjef meiner dei vil styrke og heve kvalitetane på det ambulante tilbodet med ei sentralisering i Volda. Vi meiner at det ved ei flytting til Volda vil verte rasert, då mange vil finne seg andre jobbar eller gå av med tidlig pensjon. Fagmiljøet er grunnmuren i ambulant verksemd og spesialistane er hjørnesteinane. Det er tilsette som har svært lang ansiennitet, dei fleste med vidareutdanning i psykiatri og spesialisering i ambulant verksemd gjennom kursing og erfaring sidan oppstart i 2012.

Slik vurderer arbeidsgruppa flyttinga av den ambulante seksjonen i Myrvåg Arbeidsgruppa, som har vurdert fordelane og ulempene med å flytte den ambulante seksjonen i Myrvåg til Volda, er no ferdige med sin rapport.

Direktøren viser til erfaringar om at større fagmiljø er ein viktig faktor for å rekruttere betre. Kva då med det store ambulante teamet på Digerneset som vart flytta vekk frå sjukehuset med same intensjon som lokalsjonen i Myrvåg - å vere plassert midt i opptaksområdet. Dei har ikkje hatt problem med rekruttering av spesialistar eller anna fagpersonell.

«Vi har ikkje lukkast med å rekruttere psykiater til Myrvåg» seier avdelingssjef Eirik Molvær. Her må vi få presisere at Myrvåg har ein fantastisk flink psykiater i 100 % fast stilling, som sjeldan vert nemnd, men som både vi og pasientane set stor pris på. I tillegg har vi ein vikar for ein psykiater som er sjukmeld 50 %.

Det som heller ikkje kjem fram er at ein på dei tre åra ein har drifta Myrvåg har valt å lyse ut stilling for psykiater berre éin gong. (Det er totalt to stillingsheimlar for psykiater i Myrvåg og ei psykologstilling). Psykologstillinga ville ein no halde vakant som eit innsparingstiltak samtidig som leiinga hevdar ein skal utvikle tenestene og begrunnar flyttinga med mangel på spesialistar. Heldigvis ser det no ut til at psykologstilling likevel skal lysast ut.

Ved oppstart av ambulant seksjon i Myrvåg så var det full psykiaterdekking der den eine psykiataren som hadde vore der i ambulant team i fleire år valde å seie opp på grunn av nytt jobbtilbod og flytting til Bergen (oktober 2020). Det er altså kun sidan oktober 2020 vore behov for å få inn éin i fast stilling som psykiater ved Myrvåg seksjon, men framstillinga kan verke noko annleis. Utfordringa med vikar er ikkje annleis enn i andre seksjonar.

Helsedirektør og avdelingssjef svarar om flytteplanane for ambulantseksjonen i Myrvåg og Mork: Står framleis på sitt, men presiserer: - Tilboda skal ikkje leggast ned - For oss er det viktig å presisere at det ikkje er snakk om å «legge ned» noko tilbod. Vi skal styrke og satse på våre tilbod, både innan psykiatrien og spesialisert rehabilitering.

Molvær legg også til at ein trur ein vil lukkast betre med rekruttering ved å flytte til Volda. Skal ein flytte ein heil seksjon fordi ein trur? Det ein iallfall veit med sikkerheit, er at dersom ein flyttar seksjonen mister psykiatrane mange av dei i det faste personalet som er med på viktige vurderingar og behandlingar med pasientane. Desse vurderingane er viktige for psykiatrane i si totalvurdering av kva behandling pasientane skal få. Forsvinn det robuste fagmiljøet blant miljøpersonalet kan ein altså få problem med å rekruttere og behalde psykiatrar.

Høgre sine lokallag på ytre søre: – Flytting av ambulant team vil ramme brukarane på søre Sunnmøre Høgre sine lokallag i Herøy, Sande, Ulstein og Hareid er svært uroa over planane om å flytte det ambulante teamet for psykisk helse og rus – til saman 30 statlege arbeidsplassar – frå Myrvåg til Volda etter berre tre års drift i Myrvåg.

I utredninga kravde arbeidsgruppa frå Myrvåg å få inn i mandatet ein ny DPS i Myrvåg, men avd.sjefen ville ikkje godta dette, då mandatet var ferdig sett. Arbeidsgruppa meinte då ein ikkje hadde reell medverknad i prosessen, då Myrvåg burde vore vurdert på lik linje med Volda som eit alternativ til lokasjon.

Avd.sjef Molvær hadde ein uttale i Vikebladet på same dag som det vart arrangert fakkeltog i Myrvåg for bevaring av ambulant seksjon. Der hevda han at det ikkje vart meir køyretid for teama. I arbeidsgruppa sin rapport kjem det heilt klart fram at to av tre team får lengre reisetid. Vi synest også det er trist at Vikebladet som lokalavis ikkje nemde eit ord om fakkeltogmarkeringa i sitt innlegg. Saka og fakkeltogmarkeringa der over 100 møtte fram har heller ikkje fått noko dekning av Sunnmørsposten eller NRK Møre og Romsdal som vi har registrert. Er det ei for lita sak at snart 30 arbeidsplassar står i fare for å verte flytta frå distriktet, og i hovudsak kvinnelege arbeidsplassar?

Støttemarkering for ambulant team i Myrvåg torsdag: - Alt håp er ikkje ute! Torsdag kveld arrangerte dei fire kommunane på ytre støttemarkering for ambulant team i Myrvåg. - Alt håp er ikkje ute, sa Herøy-ordførar Bjørn Prytz i sin appell, til applaus frå dei nær 100 frammøtte.

Eit samarbeid med dei nærliggande kommunepsykologane i Myrvåg hadde vore eit unikt tilbod for innbyggjarane og for fagmiljøa. I tillegg har ein også legesenteret i Myrvåg som er ein viktig ressurs som ein heilt sikkert kunne ha fått til ei tettare samhandling med. Denne handsrekkinga frå ordførarane er det forunderleg at helseføretaket ikkje ynskjer å gå vidare med. Dette hadde skapt, som dei sjølv bruker som argument, eit større fagmiljø for spesialistane både kommunalt og i føretaket.

Direktøren avsluttar med forståing for at det vert krevjande for mange tilsette å få lengre køyretid og dei ynskjer å forhindre at folk byter jobb. Samtidig seier han at flyttinga skjer for å få utvikle og få ei betre kvalitativ teneste. Det vi har vore mest opptekne av, er at ein vil få meir køyretid i arbeidstida og mindre tid til pasientane. Dersom ein får mindre tid til pasientane vil ikkje dette gå utover kvaliteten på tenestene?

Avdelingssjef vil flytte arbeidsplassar frå Myrvåg: Tilrår samlokalisering i Volda «Det avgjerande når leiargruppa har drøfta saka er den faglege kvaliteten i tilbodet».

Det hadde også vore fint om direktør hadde teke turen til Myrvåg før han tok si slutning om samlokalisering i Volda. Då hadde tilsette og fagmiljøet fått høve til å drøfte saka før han tok avgjersla. Kanskje hadde han etter nokre heimebesøk i dei sju kommunane sett behovet for å ligge midt i opptaksområdet for å vere mest mogleg effektive og for å få gi hjelp til flest mogleg. Og kanskje kunne ein ha fått drøfta alternative løysingar framføre flytting av dei 30 tilsette.