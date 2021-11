Ålesundspolitiet med råd før Jugendfest

Nyhende

Det melder Ålesundspolitiet i ei pressemelding fredag.

- Den største bekymringa politiet har er at berusa personar, særskilt mindreårige, skal bli liggjande ute i terrenget ein eller annan stad. Det er kaldt og vått, og avstanden fram til at det er fare for liv og helse kan bli kort, skriv politiet.

- Gjev du nokon under 18 år lov til å delta på Jugendfest eller lov til å trekkje til Ålesund sentrum i helga? Då må du følgje opp med å vere tilgjengeleg. Borna og/eller politiet må nå deg om det blir behov for bistand!

Politet kjem også med seks råd til alle som skal ut i helga, uansett høve:

1) Sett grense for alkoholinntaket. Ikkje mist kontrollen.

2) Pass på kvarandre. Hald saman.

3) Ikkje la nokon av venene din "lufte" seg åleine!

4) Avtal trygg transport med folk du kjenner eller drosje.

5) Følg smittevernreglane som gjeld. Er du sjuk - hald deg heime.

6) Sørg for at nokon du stolar på kan hjelpe deg om du har behov for bistand.