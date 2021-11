Havila Kystruten må utsette første tur igjen: – Vi beklagar og er lei oss

Nyhende

Det skriv Havila Kystruten i ei pressemelding onsdag. Den fyrste turen for Havila Capella var eigentleg planlagt til 1. desember, men forsinka avgang frå verftet i Tyrkia, tøffe vêrforhold på seglasen heim og ei ekstra bunkring undervegs til Noreg har gjort at det blir for lite tid til å gjere skip og mannskap klar til oppsett dato, skriv selskapet.