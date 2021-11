Inviterer til jubileumsfest

Nyhende

I 2016 fekk dagleg leiar for Moens mathus AS og Meny Fosnavåg, Jon Robert Moen, lære alle dei hemmelege oppskriftene som far hans, Ronald Moen, komponerte eller vidareutvikla på 60-talet. Ronald hadde teke over familieforretninga etter sin eigen sin far, Sigurd Moen, som starta «Fosnavåg Kjøtt og Pølseforretning» i 1931. I mange år heldt dei til i Vågsgata, der Ah SPORT Lounge held til i dag. Butikken var i overetasjen, medan verkstaden låg i kjellaren.