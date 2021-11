Nyhende

Prisar på tomter i kommunale bustadfelt er noko som opptek ungdomsrådet i Herøy. Ungdomsrådet meiner det hindrar unge familiar å etablere seg om kommunen skal ta marknadspris for tomtene. I staden for å sette ein pris som kommunen tener på, meiner ungdomsrådet at kommunen må sjå eit større innteningspotensiale i å få skatteinntekter og barn til bygda.