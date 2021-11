Nyhende

Det skjer i samband med at Rem Energy skal døypast ved kai på Mjølstaneset. Etter dåpen inviterer reiarlaget til ope skip, og adm. dir. Fredrik Remøy legg ikkje skjul på at for Rem Offshore blir det kjekt å få vise fram eit nybygg igjen etter ein lang tørkeperiode.