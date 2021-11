Herøy-elevar skal delta i nasjonal finale i prestisjetung kokkekonkurranse

Nyhende

Herøy-laget «Brask og Bram», beståande av Torje Torvik, Max Sekouron og Noah Ovrebo, slo ut sine motstandarar – to lag frå Borgund VGS og to lag frå Rauma VGS – då dei var samla til semifinale 11. november. No skal dei forsvare Møre og Romsdal si ære mot to andre lag i ei storslått finale i Stavanger 4. februar.