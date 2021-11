Nyhende

Prosjektbygg har inngått totalentreprisekontrakt for levering av Tussa Installasjon sitt nye forretningsbygg i Fosnavåg. Bygget på om lag 900 kvadratmeter vil gi rom for vidare vekst for Tussa Installasjon og satsinga i Herøy, skriv selskapet i ei pressemelding.