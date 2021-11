Nyhende

Behovet for trafikksikringstiltak i det sterkt trafikkerte området blir synleggjort gjennom ein rapport som rådet for menneske med nedsett funksjonsevne har laga. Her illustrerer rådet problema gjennom ein bildeserie med døme på plassar og punkt som er vanskelege ikkje minst for rullestolbrukarar og folk med ulike rørslehemmingar.