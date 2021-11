Herøy kommune vil elektrifisere bilparken

Nyhende

Herøy kommune har søkt Miljødirektoratet om støtte til ei omfattande utbygging av ladepunkt for kommunale tenestebilar. Ein rapport for kommunen sitt klimarekneskap syner at ein stor del av Herøy kommune sitt totale utslepp på 713 karbondioksidekvivalentar på transport, er knytt til helse- og omsorgstenestene og drift av den kommunale bygningsmassen.