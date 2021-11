Fryktar løpet er køyrt for Myrvåg, og er redde for framtida til Mork

Herøy kommunestyre vil ikkje gi opp kampen om ambulantseksjonen i Myrvåg, sjølv om det no kan sjå ut som at ein styrer mot ei flytting til Volda. Moglege konsekvensar for Mork bekymrar også politikarane.