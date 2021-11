"... ingen grunn for Jan Helgøy og andre tunnelforkjemparar til å fire flagget"

Nyhende

Det var mange som hoppa i stolen då meldinga kom tidlegare i veka om at den nye regjeringa ikkje har rom for Stad skipstunnel i neste års statsbudsjett. Mange reagerte sterkt på nyheita, og Frank Sve brukte ordet «kortslutning».

Vil utsetje skipstunnelen: - Dette er fullstendig kortslutning! I framlegget til endringar i statsbudsjettet frå regjeringa Støre blir oppstarten av Stad skipstunnel utsett til 2023. Det skaper reaksjonar.

Det er all grunn til å vere på vakt når det gjeld Stad skipstunnel, eit prosjekt som har vore utsett og vurdert – gong på gong – i fleire tiår. «Trenerer saka med skipstunnelen» har nær sagt alle dei sitjande regjeringar dei siste 25 åra fått stempla på seg. Det har ikkje mangla på motstandarar av skipstunnelen, – i makta sin hovudstad. Og motstandarar finn vi framleis.

Likevel kan vi slå fast at det er vedteke at skipstunnelen skal byggast. Arbeidet er for så vidt også igangsett. Men Kystverket har varsla at endringa no dreier seg om ei såkalla faseforskuving av aktivitetar.

– Vi treng litt meir tid enn først signalisert med tanke på anskaffing av totalentreprenør, seier prosjektleiar i Kystverket, Terje Skjeppestad, i ei pressemelding. Det er altså på denne bakgrunn at pengane som først var tildelte for 2022, er skuva fram til 2023. Kystverket legg til at det vert gjort for å gjere det førebuande arbeidet så grundig og kvalitetssikkert som mogleg. Også spørsmåla rundt deponering av massar treng litt meir tid, for å kome fram til dei beste løysingane.

Sjølv om byggestarten altså kan sjå ut til å bli forseinka, skal vi ha tillit til Kystverket sine vurderingar. Kystverket har allereie synt seg å ha eit sterkt og godt fokus på prosjektet, ein instans som gjennom sitt arbeid også har bidrege til å gjere prosjektet meir kjent både nasjonalt og internasjonalt.

Jan Helgøy og alle dei andre langs kysten som har stått på og kjempa for prosjektet treng altså ikkje å fire flagget. Tunnelen kjem, og kanskje allereie i 2026. Vi gler oss – framleis!

