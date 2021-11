Herøy Båtlag satsar: Nytt selskap og ny båtvogn

Nyhende

– Vi måtte ha oss ei ny vogn slik stoda var. Det har rett og slett vore for mykje styr – alt for mange ledd for å få på land båtane. Vi har måtte vore 2–3 mann for å i det heile få tatt opp dei største båtane. Vinsjen og vogna har det elles vore noko larv med som vi har måtte reparere gang på gang, forklarar leiar i båtlaget Paul Monsen då Vestlandsnytt kjem til slippen deira inst i Nørvågen.