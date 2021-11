Spelemannslaget Havella markerer 30 år

Nyhende

La meg ta dykk med på ein historietur som startar hausten 1991. Det er Open dag på rådhuset, Seinfredag og adventstid. Det er tett med folk over alt, og attraksjonen i foajeen er musikkskulerektor Robert Skeide og ei gruppe ungar frå musikkskulen. Sjefen riggar opp kontrabassen, gitarlærar Jostein Storøy støttar eleven sin, Monika Kopperstad stiller støttande opp med trekkspelet sitt og den nye fiolinlæraren med nokre ferske, men også eit par nedarva fiolinelevar. Det er så rart med det, med litt komp til, så let reinlendaren bra, den, og vi var i gang.

Samspel var absolutt eit løysingsord. Fellesorkesteret var lagt ned like før mi fiolingjerning her ute starta. Difor vart spelemannslaget godt motteke. Vi var aktive og synlege i lokalmiljøet, og elevtalet dobla seg fleire gonger utover 90-talet. Jostein vart rektor i Sande, og det vart starta opp tilbod på Larsnes også, og Vanylven sine var med ein periode.

Etableringsperioden

Det første tiåret vart som ein etableringsfase. Vi registrerte oss i Landslaget for spelemenn, oppretta eit foreldrestyre, og reiste rundt i fylket på kappleik og kurs. Det var min entusiastiske far, som vaks opp ut i fjøresteinane på Longva, som meinte at vi kunne kalle oss for Havella.

Eg hugsar ikkje mine eigne tankar rundt dette, men denne sjøfuglen som vitjar kysten vår mest om vinteren og dreg inn i fjella og hekkar ved ferskvatn om sommaren, var kanskje eit høveleg namn ...

Tradisjon og formidling stod sterkt og vi lærte av dei erfarne spelemennene. Vi lærte om kystkulturen og korleis musikkmiljøet hadde vore her ute ved kysten, om pietismen, felebrenning, og vi forstod at den vokale songskatten var stor, dei religiøse folketonane.

Lokalmiljøet visste å sette pris på musikkuttrykket vårt, og ikkje minst; vi var verkeleg ei båtlengd føre med å ha eige spelemannslag i musikkskulen. Mange stadar kunne folkemusikkmiljøet nesten vere ei motsetning til opplæringa i musikkskulen. Dette har heldigvis endra seg totalt.

I 1996 reiste Havella til Plovdiv i Bulgaria i lag med elevorkesteret til Ulstein og Hareid, Ytre strøk, og besøkte ulike kulturskular. Spelemannslaget Havella tok imot kommunen sin kulturpris i 1999.

Eit JA-tiår

Det andre tiåret fann vi på mange varierte prosjekt og sa JA til mykje. Kulturminnedag, kyrkjesongfest, årsmøte i coop, fylkesårsmøte i saniteten, eldrefestar, barneforeiningstombola, basar, Herøy village-kveld, førjulskonsertar, landsstemne for kystens historie, pensjonisttreff, opning av SpareBank 1-avdeling, brudeshow, gudstenester, 25-årsfeiring av kulturhuset, herøystemne, kommunestyret si markering i høve avslutning av stifinnarprosjektet, institusjonsbesøk, makrellfestival, tunkonsert og bunadsseglas to gongar!

Vi arrangerte Fylkeskappleik, Sjokoladekappleik, stryketreff med Indre strøk, konsert med Orgelbrus, kaffikonsert på Madelynn, vi fekk oppleve skikkeleg Leikfest på Blindheim, orkesterskule på Borg og vi fekk tildelt Drømmestipend av Gro Dalen frå Norsk kulturskuleråd og diplom av vår eigen ordførar.

Vi hadde også ein gjeng unge frå Herøy som vart med i danseprosjektet Snu Nordvest. Eit landsomfattande arbeid med å vareta bygdedansen i alle fylka. Det var helgesamlingar over ein treårs periode, der ei av samlingane føregjekk på Nerlandsøy skule. Prosjektet i Møre og Romsdal vart avslutta med førestilling under Moldejazz.

Ein aktivitet utmerka seg ei novemberhelg i 2007, dei eldste i Havella drog på Moldetur. På Reknesstabburet var det plateslepp med Jorun Marie Kvernberg, og rein bonus var at broren Ola også var der, det vart ei stor musikalsk oppleving. Ei fantastisk helg med julepynta Moldegater, overnatting på Alexandra og eit lass med inspirasjon. Det er desse små tinga!

Ola Vestavik

I det seinaste tiåret har vi løfta aktiviteten vår opp i ein annan liga, og dette har éi årsak, Ola Vestavik. Han har vore styreleiar i Havella og administrert oss i hamn med uforgløymelege prosjekt.

I 2015 samarbeidde Havella med dansarar frå Ålesund, Stordal og Sykkylven når Disneycruise kom til Sunnmøre museum. Her vart det nærmøte med gjengen frå Frost. Samarbeidet med dansarane trivest vi godt med.

Året etter inviterte vi ungdom frå sju andre kommunar til øvingshelg med Alexander Rybak. Med ein fantastisk avslutningskonsert. Ei helg som var til inspirasjon for både elevar og lærarar.

I 2017, i høve Fylkeskappleiken i Fosnavåg, ville vi finne på noko for å samle flest mogleg unge. Det resulterte i eit prosjekt der vi leigde inn Jorun Marie Kvernberg til Ungt Speletreff. Vi samla 25 unge vaksne frå Vestnes, Måndalen, Molde, Eidsdal, Volda, Ulsteinvik, Ålesund, Sande og Herøy.

Jorun Marie grov i slåtteskatten frå ytre søre og laga nye arrangement og tolkingar, som skulle framførast i ny drakt under kulturkvelden. Vi brukte barnesongar frå Runde, Springar etter Paul Tonning frå Tjørvåg og artige snuttar etter Marie Lovise Widnes. Prosjektet vårt fekk tittelen Salte slåtter, og var så vellukka, at det levde vidare i andre deler av fylket, då med nytt namn, Raudan gull.

I juni 2017 fekk vi oppleve draumeturen med stor D. Vi vart gjennom Arina frå Sandsøya, invitert til musikkfestival i Bobruisk, Kviterussland.

Vi spelte for 5–6000 tilhøyrar, det var som å vere med i Eurovision! Vi gjekk i parade med eiga fane, spelte på utekonsert, og var gjester på eit securitysenter der vi leverte ein 25 minutts konsert for eit eksklusivt publikum.

Vi har etter kvart vorte meir engasjert i Sunnmøre Kammermusikkfestival, og dei ivrigaste har fått delta i Meisterklasser med instruktørar frå KORK.

Etter desse store opplevingane kjenner vi litt på dagen etter, men vi held fram med Vennefest, spelekurs i Hornindal, oppvarmingsband for Susanne Lundeng, meisterklasser og julekonsertar og julemarknad.

Dette vart eit utsnitt av aktiviteten vår gjennom 30 år, ikkje lett å samanfatte. Husk at spelarane i kulturskulen er ferskvare, stadig nye inn og ut. Men nokre har faktisk vore med sidan starten, og det skaper sjølvsagt eit spesielt miljø og fine førebilete.

Jubileumskonsert

Og no er det tid for jubileumskonsert. Det er 30 år sidan Havella vart eit samspelmiljø i kulturskulen. Eit miljø som med speleglede har fått solid fortøying her ute ved kysten. Herøy musikkskule var tidleg ute å inkludere folkemusikk som samspeltilbod, og det i ei kommune der det har vore heller tørt med dokumentert notemateriell. Så Havella har skrive si eiga historie og forma seg etter folket.

Barn og unge har fått utvikle seg og spreidd speleglede i lokalmiljøet, i fylket og også utanfor landegrensene. Internasjonal venskapsfestival i Bobruisk, Kviterussland utmerker seg nok i historieboka, men like så viktig og stort er det med alle dei små store møta med spente born og entusiastiske foreldre.

Havella har framleis hamna si i kulturskulen, men har også vakse i takt med dei første havellene, og mange av dei får de treffe denne kvelden. Havella stiller med full spelemannslagbesetning, med slåttetrommer, songelevar frå kulturskulen og nye arrangement.

Mannskor og Særsveip

Herøy mannskor og Ulstein mannskor vil vere med å farge klangen på kvelden, under leiing av Robert Skeide. Som rektor i kulturskulen i Herøy i meir enn 40 år, var han særs «skuldig» i at folkemusikken og Havella fekk gode vekstforhold her på ytre søre.

Særsvip med Britt Elise Skram (fele), John Inge Leira Bjøringsøy (trøorgel) og Anna Liv Skjelten Gjendem (dansar) er tre proffe folkemusikkutøvarar som formidlar tradisjonsmusikk og folkedans på ein nyskapande måte. Dei jobbar med gamalt materiale i ei ny tid, og med sin profesjon inspirerer dei mange. Dei vil ta med seg born og unge i spel og dans på scena når dei kjem til Fosnavåg. Fiolinelevar frå Herøy, Sande og Ulstein kulturskular er med.

Få kjenner musikklivet i kommunen så bra som Rune Paulsen. Sidan barns bein har han vore både elev og lærar, vore særs aktiv korpsmann og delteke mykje i kulturlivet generelt med trompeten sin. Med eit brennande engasjement for born og unge er han inne i sitt fjerde år som rektor for kulturskulen. Som skipper på skuta vil han lose oss gjennom kvelden.