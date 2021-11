Nyhende

Det vert synt til eit brev med varsel om pålegg, datert 28. september 2021. Her fekk kommunen frist til 18. oktober med å kome med kommentarar. Vi tek med at Vestlandsnytt ikkje fekk innsyn i brevet frå 28. september, «då det er ein førebels rapport», som det heitte i kommunen si grunngjeving for innsynsavslaget.