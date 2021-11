Skal kjempe med sjølvproduserte robotar

Nyhende

– Han er følsam, så vi må vere svært presise.

Isaak Solheim viser til den vesle robotbilen på pulten framfor seg sjølv og klassekameratane Jonas Furesund og Adrian Valø. Bilen er bygd av lego, rundt ein HUB full av sensorar.

– HUBen gir straum til motorane i roboten, forklarer Jonas.

Sjølve HUBen har elevane programmert i ein app på datamaskina. No skal dei straks bort til robotbanen bakarst i klasserommet for å teste ut kodinga dei har gjort i praksis.

Det er eit tidkrevjande arbeid, med mykje prøving og feiling.

– Men om du er interessert i programmering og set deg inn i det, kan det gå ganske fort, meiner Jonas.

Interessere er noko elevane i denne klassa openbert har. Elles hadde dei neppe valt programmering som valfag.

Deltek i innovativ konkurranse

I åtte veker har om lag 250 lag frå heile Skandinavia arbeida med oppdraget CARGO CONNECT som inkluderer både innovasjon, forsking, teknologi, design og programmering.

13. november skal dei YHU-10.-klassingane som tek valfaget «programmering» konkurrere om å bli Ålesund sin representant i den kompliserte konkurransen. Turneringa, som går under namnet FIRST® LEGO® League, blir halden på Norsk Maritimt Kompetansesenter og er arrangert av Ålesund kommune i samarbeid med Sparebanken Møre, NMK og NTNU.

Realfagslærar Erik Mogstad, som tidlegare har jobba som lærar i Trondheim, seier han alltid har hatt lyst til å delta med ei klasse i FIRST® LEGO® League.

– No passa det godt ettersom turneringa skal vere i Ålesund, og så fekk vi lov til å kjøpe inn det utstyret vi treng, seier han.

Oppdraget

Alle er avhengig av transport av produkt for å dekke sine daglege behov. Gjennom arbeidet med temaet CARGO CONNECT er elevane blitt utfordra på å tenkje ut idear til ulike måtar å transportere last på. Under turneringa 13. november skal elevane vise fram prosjektet sitt gjennom robotkøyring, og bli vurderte både utifrå tekniske gjennomføringar og prosjektpresentasjonar.

– Denne gjengen har jobba med korleis ein kan betre emballasje slik at ein kan bruke mindre emballasje og framleis beskytte det som vert frakta, forklarer Erik.

Håper på åtte fullførte oppdrag

I sjølve robotkonkurransen skal YHU-laget spele tre kampar mot andre lag, der ein får poeng ut ifrå kor mange oppdrag robotane klarer å løyse.

– Kom, så skal du få sjå, seier Mogstad, og tek oss med bakarst i klasserommet der gutane vi snakka med tidlegare har plassert robotbilen sin på ein fargerik «legobane» med ulike komponentar plassert rundt omkring.

– Denne banen er identisk med den vi møter på turneringa, forklarer Mogstad.

På banen er der om lag 20 ulike oppdrag som robotbilen har høve til å løyse dersom han blir programmert til det.

– Men du har ikkje sjanse til å løyse alle oppdraga, så du må leggje ein strategi.

Gutane tek sikte på at roboten deira skal greie å løyse fire oppdrag på éin tur, før han vender tilbake til startområdet. Først når han kjem dit, kan dei sanke poeng.

–Eg er usikker på kor mange vi klarer, men om vi endar på åtte samanlagt, trur eg vi skal vere nøgde, seier læraren.

Ein annan stad i klasserommet jobbar jentene med andre oppdrag. I konkurransen stiller heile klassa som eitt lag.

– Viktig lærdom

Elevane har ikkje hatt god tid på seg. Dei kom i gang litt seint og har berre to skuletimar i veka til rådigheit i dette prosjektet. Likevel har dei greidd å setje seg inn i svært mykje, synest læraren.

– Dei tek mykje ansvar sjølve. Eg fungerer mest som ein organisator, rågjevar og teknisk konsulent, smiler Mogstad, som har ei god kjensle før konkurransen.

Læraren meiner at programmering burde ha vore ein større del av skulen, og ikkje berre som valfag.

– Desse ferdigheitene vert stadig meir aktuelle i samfunnet. I dette faget lærer du både programmering av automatiske ting, problemløysing og digital kompetanse, seier han.

Og så skal det sjølvsagt nokre personlege eigenskapar til om ein skal bli god på programmering:

– Mi erfaring er at du må ha tolmod, like problemløysing og tole litt motgang.

Alle får pokal

Alle deltakarane på turneringa får premie, og det vert gitt pokalar til kvar klasse. På slutten av dagen står ein likevel igjen med éin vinnarklasse som går vidare til den skandinaviske finalen med deltakarar frå Skandinavia og Færøyane. Også denne vert arrangert i Ålesund, 12. mars.

Josefine Spiro