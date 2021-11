Sild og makrell for 150 millionar står att å fiske

Nyhende

Innspurten på fiskeriåret er i full gang, og for ringnotflåten vil det meste dreie seg om å få på land restkvotane av sild og makrell no framover mot jul. Når knappe to månader står att av året har herøybåtane allereie landa tre firedelar av sine tilmålte fartøykvotar av dei to viktige fiskeslaga makrell og NVG-sild i 2021.