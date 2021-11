Hadde fleire tilbod frå større klubbar, difor valde han Bergsøy

Nyhende

– Eg er her for å bidra til å bygge ein kultur i klubben som gjer at vi kan skape eit større engasjement og betre sportslege resultat. I dag er Bergsøy eit stykke frå potensialet sitt. Vi har for få aktive i ungdomsklassene, og seniorlaga våre er heilt vanlege «bygdelag». Vår oppgåve blir å skape noko meir. Det trur eg er mogleg. Det er vårt mål.