Under budsjettarbeidsdiskusjonen i Herøy formannskap denne veka var det stilt spørsmål kring etablering av oppvekstsenter på Moltu – altså barnehage og skule under same tak og felles leiing. Spørsmålet, som kom frå KrF-representant Birgitte Sævik Pedersen, var om det er mogleg å bevare både skule og barnehage som er, men at ein organiserer drifta av begge tenester under ein felles styrar.