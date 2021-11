Herøy fekk prisen som "Årets ungdomsråd"!

Nyhende

Herøy ungdomsråd vann prisen Årets ungdomsråd 2021 i Møre og Romsdal. Vi gratulerer!

Det skjedde under Ungdommens fylkesting i Ålesund laurdag kveld. Herøy ungdomsråd får utmerkinga; diplom og 10.000 kroner.

Det var Maria Sævik og Sivert Sporstøl Leine som sto for presentasjonen av sin kommune i årets Ungdommens fylkesting.

Blir delt ut av UFT

Prisen Årets ungdomsråd i Møre og Romsdal blir årleg delt ut av ungdomspanelet i Møre og Romsdal. Prisen går i fylgje ei pressemelding frå fylkeskommunen til ungdomsråd som har utmerka seg ved å:

Legge til rette for medverknad for ungdom

Skape gode møtestadar for ungdom

Bidra til eit allsidig fritidstilbod for ungdom

Gjere ein særskild innsats for ungdom i kommunen

UFT-delegatane frå dei fire nominerte ungdomsråda fekk 15 minutt til å presentere innsatsen sin og fortelje kvifor akkurat deira ungdomsråd fortente å bli årets ungdomsråd i Møre og Romsdal.

Aktive ungdommar

Ungdomsrådet er aktive og har representantar i fleire prosjektgrupper som arrangerer alt frå sommar-camp, førjulsball for psykisk utviklingshemma til UKM, samt dei er med og markerer dagen for psykisk helse.

Det var Herøy-ordførar Bjørn Prytz som nominerte ungdomsrådet i sin eigen kommune.

- Som ordførar er eg stolt av ungdomsrådet vårt og alt dei får til, skriv Prytz i nominasjonen. Han meiner dei innfrir på alle kriterier: Dei legg til rette for medverknad for ungdom, dei har skapt gode møteplassar, dei bidreg til eit allsidig fritidstilbod for ungdom og at dei har gjort ein særskild innsats for ungdom.

Godt samarbeid

Han framhevar samarbeidet med ungdomsrådet:

- På siste UNGdata-undersøkinga kom det fram at Herøy kom dårlig ut når det gjaldt møteplassar, trivsel, skulking, depresjon og einsemd. Etter å ha diskutert dette i rådet ønskte ungdomsrådet å opne Fritidsklubben nokre timar kvar dag etter skuletid . Fleire frå ungdomsrådet blei med og pussa opp klubben. Dette blei ein lang prosess med høyringsuttaler til utval for oppvekst og til kommunestyret. Eit samrøystes kommunestyre vedtok å løyve 570.000 kroner pr. år til UFO, skriv ordføraren.

Fire nominerte

I år var det fire nominerte ungdomsråd til prisen; Hareid, Averøy, Herøy og Smøla.

Det er fyrste gong Ungdommens fylkesting deler ut utmerkinga Årets ungdomsråd i Møre og Romsdal. Med prisen har UFT ønske om å framheve arbeidet som ungdommane i det kommunale ungdomsrådet gjer og motivere til vidare engasjement.

Det er lovpålagt at alle kommunane i Noreg skal ha eit ungdomsråd. Ungdomsråda si oppgåve er å vere ungdommane si stemme inn i saker som angår dei, og gi kommunen kunnskap om kva som er ungdommane sine interesser. På den måten bidrar ungdomsråda til betre grunnlag for politisk avgjersle.