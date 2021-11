Framifrå ungdomssatsing i Herøy

Nyhende

I førre avis skreiv vi at den landsomfattande foreininga for fritidsklubbar og ungdomshus, Ungdom og Fritid, har nominert Herøy Fritidsklubb som ein av finalistane til kåringa av årets prosjekt/arrangement.

Det er ei skikkeleg fjør i hatten både til Herøy kommune og dei som jobbar i og for ungdomsfritidsordninga i Herøy. Det syner samstundes at Herøy kommune er på rett veg når det gjeld tilrettelegging av tiltak for ungdom, og at Herøy-modellen også kan vere til inspirasjon for andre som ser etter måtar å organisere ungdomstilboda på.

Ungdomsrådskoordinator i Herøy, Mona-Grethe Ryssevik, seier seg på vegner av UFO stolt over nominasjonen og det ein har fått til lokalt. Det skal ein også vere.

Halvårsrapporten for UFO er klar: Slik har det gått med UFO første hlavår – Ungdommane peikar spesielt på kor viktig og kjekt det er at dei har ein trygg og god stad å vere mellom skule og fritidsaktivitet.

For skal ein få til ei slik ordning som Herøy har klart, er ein avhengig av å ha dei rette folka på rett stad – folk som sikrar at tilbodet lever og utviklar seg, og naturlegvis 100 prosent på lag med ungdomen.

UNGDATA-undersøkingar lokalt og nasjonalt syner at ungdom etterlyser møtestadar, stadar der ein kan halde på med ulike aktivitetar og rett og slett vere saman. Det er fornuftig å finne treffpunkt uavhengig av etablerte tilbod som finst frå før innan definerte aktivitetar som fotball og korps.

UFO og Metizport med e-sport-vinterferie på kulturhuset: – Kjekt å sjå at det spirer i Herøy Med det grommaste av det gromme av PC-utstyr frå Tussaligaen inviterte UFO i samarbeid med Metizport til fire dagar med gaming på Herøy kulturhus i vinterferien.

Det finst ein god del lokale døme på litt utradisjonelle tilbod som dukkar opp, og som det heller ikkje er kommunane som står bak. Eit anna godt døme på eit initiativ er E-sportssatsinga på Larsnes, som også har fanga stor interesse.

Eit tankekors: Mange kommunar slår fast at dei ikkje har råd til å legge til rette for ungdomen, slik Herøy her gjer. Ein kan i staden snu på spørsmålet: Har kommunane eigentleg råd til å ikkje gjere det?