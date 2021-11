Foreslår modulkjøken til 10. mill.

Nyhende

Etter tilsyn har kommunen fått beskjed om at det ikkje er mogleg å halde fram bruken av hovudkjøkenet utan vesentlege tiltak. Samstundes er det ikkje akseptabelt med nedetid på kjøkkenet utover to dagar. Det er såleis umogleg å utbetre kjøkkenet då dette vil krevje minimum ei veke nedetid, berre for ventilasjonsanlegg åleine. Utover det må også innvendige overflater rehabiliterast og likevel vil kjøkenet vere for lite ved ferdigstilling.