"Du fikk ikke fyr i lunta!" Då small det, store tid for ein smell!

Slagskipet Novorossijsk låg til ankers der. Ei mine frå krigens dagar eksploderte under skipet, ankerkjettingen hadde kome bort i mina. Det store skipet fekk så store skader at det sokk på få minutt og meir enn 600 av dei som var om bord i Novorossijsk vart drepne. Etter denne tragiske eksplosjonen vart sjøbotnen rundt granska og då fann dei 32 miner. Notisen fortel òg at den kan ligge opp mot 50 000 britiske og tyske miner langt Norskekysten den dag i dag.

Denne opplysninga – ein oktoberdag 2021– sette fart i tankane mine, og eit minne dukka opp frå den tida eg var i teneste hos Kong Haakon 7. Det var tidleg på femtitalet, og i 18 månader tente eg monarken. Eg var leiande maskinmann på Ulsnes, med ansvar for verkstaden og båtane som høyrde til Ulsnes.

No og då kom det meldingar frå mange stader om miner i fjøresteinane eller drivande i sjøen. Radioen hadde nesten dagleg melding om mine her og der langs kysten.

Dette var oppdrag som eg likte, det var kjekke avbrot frå traudige dagar. Vi reiste til staden der ei mine skulle vere, men oftast var det blind-alarm, det vi fann kunne vere ting som likna ei mine, og då var det berre ein lang tur inn i ei fjordbygd i Ryfylke, men vi hadde slikt å gjere.

Ein dag fekk eg beskjed frå sersjanten om å starte opp motoren på den hurtiggåande båten vi brukte til desse turane. Ordren vart utført, ein kompis var båtførar og sersjanten passasjer. Sersjanten skulle sprenge mina, han var svært nervøs, for det var fyrste gongen hans. Det var langt til staden, så etter ei tid vart det avgjort av vi skulle lage oss middag, fisk skulle vere menyen. Sersjanten laga til høveleg ende med dynamitt og tennar, lunta vart tend , på sjøen med det. Det var eit vellukka fiske, rikeleg til oss tre. Vi kosa oss i det fine sommarvêret.

Så var vi på staden – ei lang strand med ein liten bakke bak – der mina skulle ligge, sersjanten og eg gjekk i gummibåten og rodde inn i. fjøra. Sersjanten bar sprengstoffet som skulle nyttast i ein ryggsekk. Vi gjekk langs fjøra og leita etter styggedomen. Båten vår bakka seg eit godt stykke ut frå land.

Jau, der kom vi fram på mina, ho låg mellom dei store steinane i flomålet. Eg hugsar at vi las på henne at ho var fransk, ho var mellom 60 og 70 cm i diameter. Sersjanten hengde på sprengstoffet, eg veit ikkje kva sort – men det var nøgda– eg var medhjelpar, festa sprengstoffet saman og heldt styr på tjøre-lunta.

Så var alt klart, eg ser det for meg, sersjanten som med skjelvande hender skulle få fyr i lunta. Eg heldt enden på lunta, fyrstikkene slokna. Kva no? «Prøv du» sa sersjanten, og i full fart gjorde eg slik onkel Ingolf lærde meg då vi skaut stein i nydyrkinga hans, ein gong i barndomen: «Legg fyrstikksvovelen fast ned i krutet i enden på lunta, og så ripe over, då får du fyr i lunta». Det vart gjort og vi sprang opp etter bakken frå sjøen og hivde oss ned.

Ingen ting hende, no og då titta vi opp, nei, stilt. Sersjanten slo fast: «Du fikk ikke fyr i lunta!» Då small det, store tid for ein smell, stein og sand fauk høgt opp i lufta, men ikkje noko landa på oss.

Kry og glade gjekk vi til fjøra. Vi vart store i augo: Staden var ikkje til å kjenne att. Dei store steinane som låg rundt mina då vi kom, var rydda vekk, det meste var kasta på sjøen, men det var ein god del stein på marka også. Matrosen om bord i båten kunne fortelje om ein storarta eksplosjon. Han var glad for at han gått langt ut.