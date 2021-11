Nyhende

– Eg har nett vore på Runde. Der skaut eg den siste kolla for året – i alle fall frå mi side. Då eg nyleg har hatt teoriundervisning med naturbrukselevane, tenkte eg at dette var ei fin moglegheit for dei til også å få sjå korleis hjortejakta, i dette tilfellet slakteprosessen, går føre seg i praksis.