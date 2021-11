Tomtesal til marknadspris på Bø

Nyhende

Utbyggingskostnadene for det nye bustadfeltet på Bø er no klare. Dermed kan dei mange som har fått reservert tomter i feltet endeleg få svar på kva pris dei skal betale for tomtene.

Kommunedirektøren har lagt saka fram med tilråding om at tomtene blir selde til marknadspris, eller takst, og basert på ein takst på vel 14 millionar kroner har administrasjonen tilrådd å prise dei 19 tomtene frå 650.000 til 850.000 kroner.

Den høgaste prisen er fastsett for fire av tomtene, medan fire går til 800.000, fem til 750.000, to til 700.000 og dei fire siste til 650.000 kroner.

Administrasjonen viser til at det totale forbruket, medrekna grunnkjøp, ligg like oppunder den marknadsprisen som Norconsult har rekna seg fram til.

Totalkostnaden på 14,35 millionar kroner betyr at utbygginga har eit meirforbruk på vel fem millionar kroner i høve til den førebelse løyvinga på 9 millionar kroner. Meirforbruket skal dekkast inn gjennom låneopptak/sal av tomter.