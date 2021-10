Meiningslause krav til arkeologi

Nyhende

I førre avis skreiv vi om grunneigar Kaare Worren (ikkje i slekt med underteikna, red. mrk.) som ønskjer å utnytte ein sentral eigedom på Sandshamn til eit godt føremål, nemleg campingplass.

Tidleg i prosessen har det frå fleire hald vore uttrykt frykt for kva fylkeskommunen kjem til å seie når det kjem til arkeologiske undersøkingar. Frykta synte seg å vere velgrunna.

Arkeologi-sjokkpris skrinla campingplass-planar Kaare Worren har kasta korta når det gjeld den planlagde campingplassen.

Over 300.000 kroner må han betale, berre for prøvegravingar på jordbrukseigedomen som i dag ikkje er i drift. I tillegg opplyser Worren at han er stipulert ein millionkostnad for full utgraving, viss dei kjem over funn av interesse, noko som altså først i steg 2 to kan leie til at området vert frigitt.

Grunneigaren har opplyst at planane om campingplass kom opp etter at det er avdekt etterspurnad, i krinsen som må reknast som den fremste turistdestinasjonen i Sande. Det er venta høg og aukande trafikk til øya dei komande åra, ikkje minst i lys at utbygginga som Rosenlund Hamn er i gang med.

Det er meiningslaust at ein privatperson skal risikere å gå konkurs som fylgje av planar for vekst og utvikling. Det er høgst forståeleg at Worren kastar korta.

Dermed ser det ut som om markane der det kunne bli skapt noko framtidsretta, blir liggande som i dag for evig og alltid på grunn av at det sikkert finst kokegroper, flint og anna frå tidlegare tider her.

Er det av så stor interesse ut frå eit kulturminneståstad å finne ut kva som ligg under torva, burde ei eventuell full utgraving bli dekt i si heilskapleg av Staten.

Det strir mot vanlege folk – for å bruke eit uttrykk som er i vinden – si oppfatning at liv og rørsler for tusen år sidan skal stoppe vekst og utvikling. Ikkje minst når det gjeld bygder i Distrikts-Norge der ein er avhengig av slike fine og framtidsretta initiativ.