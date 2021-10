Rundt 95 personar deltok i markeringa for forfulgte kristne:

Fakkeltog i Fosnavåg tysdag kveld

Over 85 personar deltok under tysdagens fakkeltog i Fosnavåg. - Vi kjende at vi var med på ei veldig sterk og viktig markering, seier sokneprest Solfrid Leinebø Seljås.