Varslar strammare budsjett

Nyhende

Tysdag var Sande kommunestyre samla på Breidablik. Der la kommunedirektør Anders Norvald Hammer fram eit førebels framlegg til budsjettrammer for 2022. Og trass i at Sande kommune styrer mot eit lite overskot på ein million kroner i 2021, var likevel signala tydelege før budsjetthandsaminga for neste år tek til i november.