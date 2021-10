21 nye smitta i Sande og sju nye i Herøy siste veka

Nyhende

Kommuneoverlegen i Sande melder i ei pressemelding om til saman 21 nye smittetilfelle siste veke (22. – 29. oktober).

- Mellom dei smitta er det fire barn. Det er ikkje meldt om fleire nye smittetilfelle i skule og barnehage etter førre helg, skriv kommunen i pressemeldinga.

Samtlege smitta gjennomfører isolasjon og ingen er alvorleg sjuke.

- Det er viktig at alle med symptom held seg heime og tek ein test enten med sjøltest eller ved å kontakte legesenteret. Får du positiv sjølvtest bør du kontakte legesenteret for å ta PCR-test, skriv kommunen.

Sju smitta i Herøy

- I perioden 23. - 29. oktober er det registrert sju nye tilfelle av covid-19 i Herøy. Det siste tilfellet er registrert i dag (fredag) og har sitt utgangspunkt i ei utanlandsreise. Dette vert følgd opp med isolering, samt testing av nærståande i dei påfølgjande dagane, skriv kommunen i pressemeldinga.

Ein elev på 10. trinn ved Ytre Herøy ungdomsskule er definert som nærkontakt.

- Eleven vert følgd opp med testing i samsvar med nasjonale retningslinjer.

Utbrotet på Leikong er over

- Utbrotet knytt til ei sosial samling på Leikong for snart to veker sidan ser ut til å vere stoppa. Det er heller ikkje meldt nye tilfelle siste dagane knytt til dei andre utbrota som har samanheng med utbrot i nabokommunar eller reiser. Det ser altså ut til at dei tiltak som er sett i verk har fungert, seier kommuneoverlegen.

Ein må nok rekne med at det kjem nye tilfelle og nye utbrot framover, også i kommunen vår, avsluttar kommunen i pressemeldinga.