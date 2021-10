Nyhende

For oss som har følgt samlingslaget (MIL/GIL/TIL) i Indre Herøy til gutane av 07/08/09- årgangen, har vi i haust opplevd ei rivande utvikling. Laget har gått ifrå til dels store tap, dog mot Bergsøy blei det et knapt 6-5-tap, til å vinne dei tre siste kampane mot antatt sterkare lag.

Å vinne mot lag som Langevåg og Emblem er ikkje kvardagskost på bygdene her på søre luten. I tillegg til det har Sæbø måtte ha bite i graset!

Det er difor viktig å dra fram trenarteamet Jarl Åge Vågsholm og Jan Helge Langberg. Førstnemnde er oppflaska i Bergsøy og sistnemnde i Gurskøy. Kva er det som har skjedd med laget no i haust? Jau, klart at gutane har vakse litt i haust, men det har dei andre laga også. Når ein spelar sjuar eller niar er store, sterke spelarar favoriserte.

Med full lengde på bana og 11-ar- fotball er organiseringa av laget og løpskapasiteten ein mykje viktigare faktor. Ein klubb med stor tilgang på moglege spelarar gir store og sterke spelarar, sidan størrelse i ung alder kompenserer for talent.

Mot alle laga dei har slått har vi som tilskodarar kommentert før kampen at dette kan bli stygge tal. Men dei har til gagns motbevist dei lite optimistiske kommentarane våre ifrå sidelinja.

I dei siste kampane så har dei hatt med fire jenter på laget, og dermed har dei klart og stille med ein 11-ar, og med nokre i bakhand kan ein rotere laget. Slik står dei fram som eit lag og ikkje 11 individualistar.

I to av dei tre siste kampane har dei kome under i starten, men utover i kampen spring dei motstandarane i senk. Dette laget vinn alltid andre omgang, det vitnar om god lagmoral. Det har sett seg fast i hovudet deira at ein aldri gir opp ein kamp om ein kjem under.

Suksessen til laget i overgangen til 11-ar-fotball er formidabel. Det kjem av utrøytteleg stå på-vilje og treningsvilje. Gutane og jentene har jobba godt på treningsfeltet i heile år, noko ein haustar fruktene av på hausten.

I dei tre siste kampane så har laget frå Indre Herøy slått Emblem 1-0, Sæbø 7–3 og Langevåg 4–3. Det var ei kanonavslutning på sesongen! Alt saman lagsigrar, der spelarane har jobba veldig godt for kvarandre, og verkeleg fått vist kva som bur i dei. Godt jobba!

Men det er viktig for laget å få ein større stall. Å spele 11-ar-fotball med tynn stall er slitande. Og det er fleire gode spelarar i desse bygdene som ikkje er med på laget. Har ein ikkje interessa så har ein det ikkje. Men det er i denne alderen det verkeleg blir moro med fotball, og ein skal hugse på alt ein vel vekk ved å ikkje vere ein del av eit fotballag. Vi snakkar om alt ifrå Førde Cup til Norway Cup.

Kven skulle tru at det var so kjekt å sove i sovepose i eit klasserom på Grünerløkka skule. Dette er større milepælar for ein 15-åring enn for ein vaksen person om kor du var då Brå braut staven! Kvar var du då vi var på Ekebergsletta?