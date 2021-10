Bli med inn og sjå dei nye lokala til Sandefisk

Nyhende

– For oss dreier denne satsinga seg i stor grad om å investere i vår viktigaste ressurs, nemleg dei tilsette. Vi hadde på mange vis utdaterte lokale som var lite framtidsretta. Med nybygget på plass skal det bli meir effektivt i alle ledd frå kaikant til kunde. Og så veit vi at nybygget gjer arbeidsdagen betre også for dei som jobbar her.