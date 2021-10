Fire nye smitta i Herøy

Nyhende

Herøy fekk tysdag meldt fire nye tilfelle med covid-19-smitte. Alle fire tilfella var avdekka gjennom sjølvtest på førehand, slik at tiltak allereie var sett i verk, det melder Herøy kommune i ei pressemelding.

- Tre av desse kjem i tillegg til to tidlegare tilfelle knytt til smitte ved ei sosial samling på Leikong. Eit tilfelle er knytt til reise. Smittesporinga har avdekka nokre familiære nærkontaktar som vert følgd opp med informasjon, sjølvtestar og PCR-testar.

Smitte i nærkommunane

Vidare melder kommunen om at ein elev ved Leikanger skule er nærkontakt til eit utbrot av smitte i Ulstein kommune.

- Føresette og skulen er informert, og det er sett i verk testing i samsvar med regelverket. Så langt er det ikkje avdekka smitte i Herøy knytt til denne hendinga. Sjølvtesting i dagane framover vil avklare situasjonen etter kvart.

Kommunen skriv at det er betryggande å registrere at dei fleste som har vore utsett for smitte i denne omgang er vaksinert.

- Det viser at dei som er vaksinert vert mindre sjuke og er mindre smittsame enn dei uvaksinerte, opplyser kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen.

Barn vert også mindre sjuke enn vaksne og får mindre symptom.

Det er stigande smitte både i vår kommune og i nabokommunane. Til saman er det meldt 19 tilfelle hittil i oktober i Herøy.

- Slik må vi pårekne å ha det utover hausten og vinteren, meiner kommuneoverlegen. Å vere merksame på sjølv svake symptom og halde seg heime til ein har fått teke ein sjølvtest, er ein god regel, meiner kommuneoverlegen.