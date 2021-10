Arbeidsgivarar i Herøy kommune må truleg betale meir i arbeidsgivaravgift

Nyhende

– Arbeidsgjevaravgiftssona for Herøy er i statsbudsjettet foreslått endra frå 1A til 1. Det vil seie at alle arbeidsgjevarar i Herøy får auka kostnadar. Det er ikkje positivt, opplyste økonomileiar i Herøy kommune, Geir Egil Olsen, under kommunestyret i Herøy førre veke.