Bjarne Rekdal (1900-1990):

Lensmann, «byplanleggar» og «moderniseringsminister»

For 70 år sidan fekk Herøy og Sande elkraft frå nytt kraftverk på Sørbrandal. Bjarne Rekdal hadde styreverv i ulike kraftselskap i 42 år. Han var lensmann for Rovde, Sande og Herøy, frå 1929 til 1958. I desse 29 åra var Rekdal særs viktig i moderniseringa av herøysamfunnet, og han leia arbeidet med å lage reguleringsplan for Fosnavåg.