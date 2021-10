Nyhende

Bak lukka dører behandla Herøy formannskap ein klage på avslag på koronamidlar frå Statera og Herøy fotklinikk. Samtidig med at klagen blir send vidare til Statsforvaltaren blir dei to oppmoda om å søkje koronamidlar ved neste tildeling. Men då må dei kunne synleggjere at dei er ein del av Herøy sitt reiselivsprodukt.