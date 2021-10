Nyhende

Gursken IL varslar fylkeskommunen at dei planlegg ei enkel gangrås på Almestad, ved fylkesvegen. Grunneigarane er positive. Idrettslaget vil bygge råsa med pukk og grus, og ei lita gangbru over eit vått parti. Råsa blir liggande 20 meter frå fylkesvegen, og no ber ein om eventuelle kommentarar frå vegeigar. Tiltaket vil trygge eit skummelt parti for turfolk som går rundt Halsane.