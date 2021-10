Nyhende

Kommuneadministrasjonen legg opp til å auke sjølvkostgraden for kommunale tenester i Herøy. For bygge-, dele- og seksjonering vil administrasjonen ha ein auke frå 67 til 86 prosent, og frå 87 til 91 prosent for oppmålingstenester. Med ein auke også på plansaker, som i dag er langt under sjølvkost, vil dette gi ei muleg innsparing på over 1,2 mill. kroner.