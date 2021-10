Der er fem uavhengige smittesituasjonar i Herøy

Nyhende

– Status akkurat i dag er at vi har i alle fall fem ulike og uavhengige situasjonar, som kvar for seg krev tiltak for å hindre vidare smitte, opplyser kommuneoverlegen.

Siste positive testresultat er meldt så seint som fredag ettermiddag. I fire av situasjonane er smittekjelda klar, men i ein av dei er det førebels ukjend smittekjelde. Utover smitte internt i familiar, er det påvist positiv test hjå ein tilsett i ei bedrift, hjå ein gjest i ei gruppe ved ein restaurant og hjå to personar som har delteke i sosiale samlingar med familie og med vener.

– Heldigvis viser det seg at i all hovudsak, men ikkje alle, er dei som er ramma fullvaksinerte, seier Bjørn Martin Aasen.

– Etter at landet opna opp att den 25.09.21 og det vart innført ny strategi med «Ein normal kvardag med auka beredskap», har vi teke tilbake ein god del av kvardagane vår. Vi kan reise meir, vere fleire saman og delta i sosiale aktivitetar om lag som før. At vi er vaksinerte gjer at vi kan vere tryggare på at dersom vi vert smitta så smittar vi andre i mindre grad, og det er mindre risiko for å verte alvorleg sjuk, seier kommuneoverlegen. Etter at vi fekk starte med sjølvtestar har det vist seg lettare både å få utført testar og å oppdaga positive svar, då terskelen for teste seg for mange er lågare enn tidlegare.

Desse tiltaka vert sette i verk:

Dei tiltak som vert sett i verk konkret i kvar situasjon er:

1. Dei som er smitta vert sett i isolasjon i fem dagar frå positivt testresultat uavhengig av vaksinasjonsstatus. Det vert teke PCR-test i tillegg for å stadfeste svaret.

2. Fullvaksinerte familiære nærkontaktar eller andre tilsvarande nære, vert informert, og skal ta sjølvtest med ein gong og dersom dei kjenner symptom. Elles kan dei vere i normal aktivitet, men vi rår til å vere merksame på ikkje å ha nærkontakt med personar som har svekka helse eller immunforsvar den første veka.

3. Uvaksinerte familiære nærkontaktar eller andre tilsvarande nære, skal ta sjølvtest dagleg i sju dagar. Er testen negativ kan dei ha normal aktivitet, men vere merksame og forsiktige i kontakten sin med andre.

4. Andre meir perifere nærkontaktar skal vere merksame på symptom og ta test dersom dei kjenner noko.