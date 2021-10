Nyhende

Veglysa ved gangvegen mellom Breivikneset vert slått av klokka sju om morgonen. Det er skulevegen for fleire born, og Senterpartiet varslar kommunen at dei er uroa over trafikktryggleiken. Avslegne lys og til dels varierande kvalitet på belysninga gjer at mange foreldre køyrer borna til skulen. Det er heller ikkje fysisk avgrensing mellom gangveg på staden, og farta på bilane er høg.