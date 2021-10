Tilsett ved Myrvåg omsorgssenter har testa positivt for covid-19

Nyhende

Ein person som er tilsett ved Myrvåg omsorgssenter, avd. B, har onsdag ved sjølvtest testa positivt for covid-19. Dette vert følgd opp på vanleg måte med isolasjon av vedkomande, PCR-test og smittesporing. Det opplyser Herøy kommune.

Ved Myrvåg omsorgssenter er det sett i verk tiltak i samsvar med nasjonale retningslinjer:

Uvaksinerte pasientar som personen har hatt nærkontakt med vert følgd opp med dagleg testing i sju dagar. Fullvaksinerte pasientar vert følgd opp med overvaking og eventuell nødvendig testing etter individuell vurdering. Samstundes vert det sett i verk tiltak som avgrensar kontakt mellom råka pasientar i same perioden.

Personalet set i verk vanlege smittevernrutinar ved slike situasjonar.

– Dei aller fleste som bur ved omsorgssenteret er fullvaksinerte opplyser kommuneoverlegen. Dette er viktig både for å redusere risikoen for spreiing av smitte, og ikkje minst for å redusere risikoen for alvorleg sjukdom. Situasjonen er oversiktleg og under kontroll i dag, og vi vil halde oversikta gjennom m.a. testing i dagane framover. Det er ikkje grunnlag for å endre gjeldande besøksreglar no, avsluttar kommuneoverlegen.