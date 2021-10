To barn i Herøy har fått påvist koronasmitte

Nyhende

Dei to er ikkje i same familie, men begge smittetilfella har kjend smitteveg. Det er elles teke PCR-test av begge to og dei er sett i isolasjon i samsvar med regelverket.

Det eine barnet testa positivt før skulestart etter haustferien, og skulen er såleis ikkje påverka av dette.

Det andre barnet er eit barn i Myrsnipa barnehage. Foreldre og tilsette i barnehagen har fått nærmare informasjon om gjeldane testregime og sjølvtestar.

- Alle skal vere merksame på nyoppståtte luftvegsymptom og deretter ta ein test. Anten kan ein ta sjølvtest eller bestille seg tid for PCR-test ved teststasjonen ved Herøy helsesenter, seier kommuneoverlege, Bjørn Martin Aasen.