Nyhende

Sande kommune får 650.000 kroner i skjønsmidlar for 2022. Av dette er 400.000 kroner kompensasjon for drift av ambulansebåten. 200.000 kroner gjeld kompensasjon for barnevernsutgifter. I tillegg får Sande 50.000 kroner for å vere regionkontakt for barnehage og skule.