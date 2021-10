Enormt gledeleg signal til distrikta

Nyhende

Det har vore smått med lekkasjar frå då regjeringsforhandlingane gjekk føre seg mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ei av dei få stadfesta avtalane som kom ut, er saka om halverte ferjeprisar og jamvel ein del gratis ferjestrekningar. Det heile skal innførast i løpet av den komande fireårsperioden.

Jublar over meldinga om at Larsnes-sambandet vert gratis Ap og Sp er samde om å innføre ei halvering av ferjetakstane på alle landets samband. Dessutan blir ei rekkje mindre ferjestrekningar gratis. Det gir lokal jubel.

Berre det åleine – at ferjesaka var ute av sekken før partane var samde om alt, er eit tydeleg signal om at dette er ei sak som skal prioriterast. Dette er ikkje valflesk, men realitetar. Det er realitetar vår ferjeavhengige del av landet bør og må omfamne og rekne som ein kjempemessig gevinst.

Vi ser døme på litt svartmaling eller surmuling over ferjesignala frå enkelte poltiske meiningsmotstandarar lokalt. Det er dumt og meiningslaust. For er det eitt forslag som alle her i regionen bør einast om, uansett politisk farge, så er det dette.

Ja, det er korrekt at Ap og Sp treng fleirtal i Stortinget, men det vil dei også få. Våre signal seier at det ligg an til at SV er med på ferjetakst-planen. Då har forslaget fleirtal. Frp, med ferjetakstar som ei av sine store valkampsaker for Kyst-Norge, kjem også til å seie ja takk Noko anna vil vere sensasjonelt.

Ein svært interessant side-effekt er korleis reduserte og nokre satadar også eleminerte billettinntekter vil slå ut for vegsamband som tuftar finansieringa på ferjeavløysingsmidlar. Slik finansiering går kort sagt ut på at forventa framtidig statleg og fylkeskommunal kostnad på ferjedrift kan leggast inn i finansieringa, til dømes av Sande Fastlandssamband.

Det seier seg sjølv nyetakstane vil medføre langt større offentlege kostnader med ferjedrift, og dermed vil ferjeavløysingsmidlane også skyte i vêret. Det vert eit inntil vidare ope spørsmål kva som skjer med bompengane i finansieringa, men mange mindre samband har uansett så liten trafikk at bompengane utgjer ein svært liten del av kaka.

Det er såleis eit komande vedtak som aspirerer til vidtrekkjande positive fylgjer.