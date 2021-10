Høyvik:

«Det er eit snøre med ein tosk i begge endar», svara statsråden og hausta latter frå salen

Når ein fiskar med krokreiskap lærer ein ganske fort at fisken ikkje er like svolten heile tida. Som 11-12-åring fiska eg både med line og snøre på Haddalvika. Morfar var fiskerirettleiar, og når eg ikkje fekk noko slo han fast at eg ikkje hadde treft rette mondet. Etter kvart vart eg heilt sikker på at morfar hadde rett, og læra om mondet tok eg med meg når eg vart lineskipper på dei store bankar.