Koronastøtte berga året til Aktiv trening

Nyhende

Nasjonale restriksjonar førte til at alle treningssentera i Norge måtte stenge dørene i mars i fjor og fekk ikkje opne igjen før i juni. For Aktiv trening resulterte stenginga i eit ikkje talfesta inntektstap, men 4,3 millionar kroner i statleg koronastøtte gjorde at driftsresultatet likevel blei positivt med vel ein million kroner.