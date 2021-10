Moloplanar og satsing i Sævika ut på offentleg ettersyn

Eit privat planforslag frå B. Tarberg AS, på vegner av grunneigar Axel Bjørklid, for to nye bustadar, to nye fritidsbustader og to nye naust, eitt servicebygg og molo/småbåthamn i Sævikane, blir no sendt ut på offentleg ettersyn.