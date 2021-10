Musikalsk fryd på Fosnavåg konserthus

Nyhende

Konferansier Nina Elisabeth Bøe siktar sjølvsagt til dei fire solistane i Fosnavåg konserthus denne laurdagskvelden; Øyvind Granden Berg, Sølvi Nerem Berg, Helga Hatløy Hagen og Trygve Sætre. Då dei vart spurde om dei kunne tenkje seg å arrangere konsert i lag med Herøy Janitsjar og eige band, fekk dei nemleg velje musikk frå øvste hylle. Resultatet vart historieforteljande, kjensleladde låtar frå nokre av verdas mest kjende musikalar, som Les Misérables, Phantom Of The Opera, Blues Brothers, Chess, The Commitments, Oliver Twist, Jesus Christ Superstar og The Greatest Showman.