Nyhende

Visepresident i Shippingklubben, Silje Smådal, tildelte statuett og blomster medan ein annan brandøling, Johannes Alme, fortalte om bakgrunnen til Else Karlsen. Han sa at han har stor respekt for Else Karlsen og at det var ei glede og ei stor ære å få prate om denne heidersdama.